Путин поделился подробностями своих поездок по Москве без сопровождения

Президент России Владимир Путин заявил, что редко ездит сам за рулем.

Чаще всего глава государства передвигается без сопровождения ДПС. Из окна автомобиля любопытно наблюдать не только за дорогой, но за жизнью в Москве.

"Это не бесполезные поездки <…> В разные районы Москвы когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть", - поделился Путин в ходе программы "Итоги года".

Ранее Путин заявил, что иногда ездит по городским улицам "по-тихому" и часто обращает внимание на курьеров, не соблюдающих правила дорожного движения.