Роскомнадзор подтвердил замедление WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) продолжает нарушать российское законодательство. Об этом рассказали в понедельник, 22 декабря, в Роскомнадзоре.

Комментарий ведомства последовал за многочисленными жалобами российских интернет-пользователей на сбои и плохую работу WhatsApp*.

Роскомнадзор отметил, что зарубежный мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан.

В связи с этим регулятор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp*, сообщает ТАСС.

Ранее председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в России завершается работа по импортозамещению WhatsApp* благодаря стремительному развитию нового отечественного мессенджера MAX. К 17 декабря стало известно, что аудитория MAX составила 75 миллионов человек.

На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал российских госслужащих к аккуратности, подтвердив, что имеются риски прослушки разговоров со стороны спецслужб других государств.

