В Кремле оценили идею переноса столицы России в Сибирь

Перенос российской столицы из Москвы в Сибирь нецелесообразен. Такое мнение высказал во вторник, 23 декабря, заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

Во время Всероссийской научно-практической конференции "II Тобольские чтения" у политика поинтересовались его взглядом на тему потенциального переноса столицы России в Сибирь. Авторы этой идеи полагают, что сибирские регионы благодаря этому получат мощный толчок к комплексному развитию.

Орешкин в ответ призвал создавать в Сибири центры экономической активности, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. По его словам, для стимулирования развития нужно заниматься развитием инфраструктуры, городов и так далее.

Сам по себе перенос столицы не приведет к желаемым в этом контексте эффектам, цитирует Орешкина РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин решил перенести столицу Дальнего Востока во Владивосток. Соответственно, Хабаровск лишился статуса столицы Дальневосточного федерального округа. Обратившийся к президенту с таким предложением глава Приморья Олег Кожемяко указывал, что Владивосток на протяжении всей своей истории был центром Дальнего Востока.

Между тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал к "сибиризации" России. Он рассказал о ходе работ по созданию в Сибири кластера глубокой переработки критически важных редких и редкоземельных металлов, подчеркнув, что речь идет о проведении масштабных и важных работ.