Медведев потребовал сделать пребывание каждого мигранта в России абсолютно прозрачным

Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам. Такое заявление сделал во вторник, 23 декабря, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию по вопросам миграционной политики.

Политик лично посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и оценил новые правила для въезда мигрантов, которые включают сбор биометрических данных на границе.

По словам Медведева, "в целом это выглядит, в общем, вполне убедительно", поскольку без лишних "пробок" в пунктах пропуска на границе "позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач".

Необходимо оперативно "выявлять у себя тех, кто совершил преступление как у нас, в нашей стране, так и у себя на родине, в стране, из которой они прибыли", а "в ряде случаев просто не допускать их въезда на территорию нашего государства", подчеркнул зампред Совета безопасности.

При этом все предусмотренные законом меры в отношении иностранных граждан, у которых нет оснований для пребывания в России, применяются к ним в полном объеме, без изъятий, заявил Медведев на совещании по вопросам миграции, запись мероприятия опубликована на странице политика в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что при организации трудовой миграции необходимо сделать так, "чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы", у граждан России. Это значит, что приезжие должны быть "готовы к тому, чтобы жить в российской среде".

Президент также напомнил, что "прежде всего мы должны думать о гражданах нашей страны", поэтому в Россию должна быть допущена только "нужная рабочая сила", а приезжающие мигранты обязаны соблюдать наше законодательство, правила и традиции.