ЦБ вдвое расширит список признаков мошеннических переводов

Перечень признаков мошенничества, которые обязаны выявлять банки при проведении транзакций, с 1 января 2026 года будет расширен вдвое — с шести до 12. Об этом рассказали в Банке России.

Как напоминает регулятор, кредитно-финансовые организации обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные операции.

Среди изначальных шести признаков — внесение адресата перевода в реестр мошенников, нетипичная для клиента операция, уголовное дело в отношении получателя денег.

Новыми критериями подозрительных операций Банк России объявит, в частности, попытку перевода денег в том случае, если за 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на "Госуслугах". Мошеннической операцией могут счесть перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, если в течение суток до этого отправитель денег сделал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей на сумму более 200 тысяч рублей.

Полный перечень признаков мошеннических операций, при наличии которых обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операций, опубликован на официальном сайте Центробанка.

Ранее Генеральная прокуратура России предложила обсудить идею "периода охлаждения" для сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями по типу "схемы Долиной". В ведомстве полагают, что это позволит пресекать сделки, "заключенные с пороком воли продавца".

Между тем вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал, что кабмин подготовил второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, включая лимитирование количества банковских карт у одного гражданина.