"Верочка, спи спокойно, дорогая": Панкратов-Черный выступил с пронзительным признанием на прощании с Алентовой

В Москве прощаются с прославленной актрисой Верой Алентовой. Почтить память звезды легендарного фильма "Москва слезам не верит" пришло множество поклонников, коллег, друзей и близких. Отдать последнюю дань уважения Вере Алентовой явились Константин Хабенский, Виктория Исакова, Евгений Миронов, Александр Калягин, Александра Урсуляк, Александр Олешко, Мария Аронова, Игорь Угольников и многие другие.

Не остался в стороне и актер Александр Панкратов-Черный. Известный артист выступил с трогательной речью. Он признался, что считает себя счастливым человеком, потому что ему удалось встретить таких прекрасных людей как Вера Алентова и ее супруг, режиссер Владимир Меньшов, передает "Звездец какой-то".

"Вера и Володя для меня никогда не умрут! Они живут и будут жить в моей памяти. "У меня есть моя Вера" , - говорил мне Володя. Это действительно была его Вера! Ведь их бросало и в нищету и в голод, но она была рядом. А ведь Володя без работы сидел по несколько лет. Вера - это явление. Оно неповторимо. И как истинная звезда, она всегда будет гореть. Я считаю себя счастливым человеком, потому что в моей судьбе встретились эти два замечательных человека - Володя и Верочка. Царствие им Небесное! Юлечка! Мы, друзья Веры и Володи, рядом! Верочка, спи спокойно, дорогая", - высказался Панкратов-Черный.

Напомним, Вера Алентова умерла 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким, с которым она играла в фильме "Зависть богов". Медики два часа реанимировали артистку, но спасти ее так и не смогли.

Вера Алентова пережила мужа, режиссера Владимира Меньшова, на 4,5 лет.