Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина с Трампом

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, передает ТАСС.

Трамп и его советники проинформировали российского лидера об итогах переговоров с Владимиром Зеленским. Путин же обратил внимание президента США на атаку Киевом беспилотниками на резиденцию в Новгородской области.

Путин также заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа. По словам Ушакова, президент США был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию российского лидера.

Кроме того, Ушаков отметил, что некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты, по мнению Москвы, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.

По целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена после атаки на госрезиденцию, добавил помощник президента.