Украинские власти могут вынести на референдум вопрос о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе с взаимным отводом войск. Об этом заявил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил утративший легитимность президент Украины в интервью Fox News, "компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону", причем "нам придется отодвинуться на несколько километров назад".

Зеленский заявил, что в этом случае и России "приходится делать небольшие шаги назад на несколько километров", а для функционирования пресловутой СЭЗ установят "конкретные правила".

За день до этого в Кремле отказались комментировать идею создания СЭЗ в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения".

Ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ВСУ не могут покинуть территорию Донбасса, потому что "это противоречит нашим законам". Киев, по утверждению предводителя режима, не может "просто так вывести войска".

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. Однако если другие стороны не желают договариваться миром, российская армия добьется целей спецоперации военным путем.