Российские военные имеют четкий перечень приоритетных объектов на Украине для нанесения ударов в рамках специальной военной операции. Об этом рассказал во вторник, 30 декабря, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как заявил парламентарий Telegram-каналу Daily Storm, после попытки украинских националистов ударить по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области ответ непременно будет дан, однако "это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами".

Картаполов пояснил, что пресловутая квартира предводителя киевского режима "должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор".

Под ответные удары попадут объекты, максимально чувствительные для руководства Украины. Однако называть конкретные мишени депутат не стал, напомнив, что "враг не дремлет".

Ранее в Кремле подчеркнули, что Вооруженные силы России знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию российского лидера в Новгородской области. Будут и дипломатические последствия: Москва ужесточит свою переговорную позицию по мирному урегулированию.

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что очень важно, чтобы в будущем, после скорой кончины, "заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере", где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари.