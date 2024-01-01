Лариса Долина получила страшный удар в новом году: вот что произошло

Лариса Долина переживает не самые лучшие времена. В конце прошлого года певица окончательно потеряла свою квартиру в Хамовниках, которую продала под влиянием мошенников и отдала им все деньги, полученные от сделки. Исполнительница пыталась оспорить сделку и суды даже встали на ее сторону, оставив квартиру за ней, а покупательницу - Полину Лурье - и без жилплощади и без денег.

Однако мать-одиночка отказалась сдаваться и дошла до Верховного суда, который и поставил финальную точку, признав незаконными решения нижестоящих судов. Судьи оставили право на квартиру за Полиной Лурье и обязали Ларису Долину освободить жилплощадь. Однако Народная артистка отказалась покидать квартиру до Нового года, мотивировав это сложностями с вывозом вещей.

И вот уже в новом, 2026 году певица получила новый удар. 6 марта в Московском доме музыки должен был пройти большой концерт Долиной по случаю ее 70-летия, однако организаторы решили отменить его из-за возможных репутационных потерь. В письме, которое приводит издание "СтарХит", говорится, что "зрители направили большое количество обращений и жалоб". Вместо концерта Долиной состоится выступление Пелагеи и Петра Дранги.

Директор Ларисы Долиной ожидаемо все опроверг. По словам Сергея Пудовкина, никаких изменений в афише нет. Надо отметить, что директора певица ранее уже ловили на лжи. В начале декабря Долину не пригласили петь гимн фестиваля "Песня года-2025". Пудовкин заявил, что это никак не связано с "квартирным скандалом", и в 2024-м Долина якобы тоже не исполняла финальную композицию. Однако записи прямого эфира концерта опровергают слова директора певицы. На кадрах 2024 года видно, что Лариса Долина исполняет композицию "Песня остается с человеком" вместе с Львом Лещенко, Димой Биланом и другими артистами.

Информацию об отмене концерта Ларисы Долиной в Московском доме музыки подтверждают и сайты по продаже билетов. При попытке купить билет на сайте самого концертного зала открывается окно для покупки билета на выступление Дранги и Пелагеи. Пропал концерт 6 марта и с сайтов билетных-агрегаторов.