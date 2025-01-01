Собянин: Москва входит в число мировых лидеров по качеству школьного образования

Столичные власти продолжают работу по сохранению и укреплению позиций Москвы как одного из мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом рассказал в четверг, 8 января, мэр города Сергей Собянин.

Как отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в Москве повышается качество естественно-научного образования. В начальной школе введены дополнительные занятия по математике.

Продолжается развитие Московской электронной школы (МЭШ). В частности, внедрен сервис "Цифровой учитель", который с помощью искусственного интеллекта подбирает индивидуальные задания, предлагает упражнения для восполнения пробелов и выстраивает персональный образовательный маршрут.

Не прекращаются и работы по обновлению образовательной инфраструктуры. В 2025 году в Москве открылись 52 новые школы и детских сада. По программе "Моя школа" реконструировано 51 здание, продолжаются работы в десятках школ. Преображаются и прилегающие территории.

Особое внимание власти Москвы уделяют патриотическому воспитанию школьников. Больше 20 тысяч детей состоят в военно-патриотических клубах на базе школ и колледжей. К 80-летию Великой Победы открылись летние спортивно-патриотические лагеря — в них побывало больше 4,5 тысячи школьников.

Вся эта работа, как подчеркнул Сергей Собянин, ведется для того, чтобы каждый ребенок в Москве мог учиться и развиваться в современной комфортной среде.

Активно идет работа и по развитию системы среднего профессионального образования в Москве. В минувшем 2025 году в городских учебных заведениях были актуализированы образовательные программы с учетом ситуации на рынке труда, введены девять востребованных направлений обучения. Модернизирована материально-техническая база колледжей: открыты новые мастерские и лабораторий для прохождения практики.

Эффективность столичной системы образования подтверждают результаты московских школьников и студентов на олимпиадах. В 2025 году именно им досталось все "золото" российской сборной на соревнованиях по астрономии, химии, информатике и географии. Всего в составе национальной команды москвичи завоевали 28 медалей международных олимпиад, 22 из них — высшей пробы. Сергей Собянин подчеркнул, что Москва гордится успехами своих школьников, а также поблагодарил родителей и педагогов.