Дело о гибели младенцев в Новокузнецке передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту смерти новорожденных в Новокузнецком родильном доме в центральный аппарат ведомства. Об этом стало известно во вторник, 13 января.

Как сообщает СКР в своем Telegram-канале, расследование ведется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность" в связи с гибелью девяти младенцев в Новокузнецком родильном доме №1 во время новогодних каникул.

К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата Следкома. Бастрыкин также поручил дать правовую оценку озвученным в СМИ и соцсетях данных о других случаях травмирования и смерти детей в данном учреждении.

Тем временем руководитель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова рассказала, что взятые в роддоме Новокузнецка анализы изучают в лабораториях. Пока инфекцию не обнаружили, однако "будут дальнейшие еще действия для того, чтобы понять, что произошло", сообщает ТАСС.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко скептически оценил версию о смерти детей в новокузнецком роддоме из-за гриппа. Как пояснил специалист, когда "вот так сгорают они (дети) буквально на глазах — это бактериальная природа". Однако точную причину трагедии поможет установить вскрытие.