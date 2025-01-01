Роскомнадзор объяснил решение окончательно заблокировать WhatsApp*

Оснований для снятия ограничений работы мессенджера WhatsApp* по-прежнему нет. Об этом рассказали в четверг, 15 января, в Роскомнадзоре.

Регулятор прокомментировал заявление зампреда думского комитета по информационным технологиям Андрея Свинцова о том, что WhatsApp* окончательно заблокируют в России уже в начавшемся 2026 году.

Как подчеркнули в пресс-службе Роскомнадзора Telegram-каналу "Осторожно, новости", ведомство не усматривает каких-либо оснований для отмены ограничительных мер в отношении указанного мессенджера.

При этом депутат Свинцов напомнил о принадлежности WhatsApp* экстремистской компании и заверил, что "такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны", сообщает ТАСС.

До того глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что иностранные площадки не выдают российским правоохранительным органам никакие сведения о лицах, которые совершают преступления с помощью этих сервисов. Это касается и террористической активности.

При этом в декабре 2025 года администрация WhatsApp* заявила, что ограничение доступа к мессенджеру в России затронет более 100 миллионов человек, поэтому "мы намерены бороться за наших пользователей". Однако в сервисе не уточнили, означает ли это согласие следовать российскому законодательству.

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена