Российская сторона надеется, что Киев поймет необходимость устойчивого мира. Об этом заявил в четверг, 15 января, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, мирное урегулирование конфликта на Украине должно быть обеспечено как можно раньше. Москва стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, и надеется, что в Киеве это тоже осознают.

При этом Владимир Путин отметил, что Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей, пока Украина не выражает готовность к урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что киевский режим ставит под угрозу срыва подписание потенциального мирного соглашения с Россией. Чтобы не заключать мир, Киев устранил вероятного "технического спикера" Юлию Тимошенко, организовав уголовное дело против нее.

Президент США Дональд Трамп также отмечал, что процесс урегулирования конфликта на Украине затягивается по причине позиции украинских властей, в то время как Россия готова подписать соглашение.