Лукашенко окунулся в крещенскую прорубь

Президент Беларуси Александр Лукашенко не изменил своей традиции и в Крещение Господне, которое православные отмечают 19 января, окунулся в прорубь.

Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", белорусский лидер окунается в крещенскую иордань не в первый раз. Политика не остановили морозы — в Беларуси в это время установилась температура около минус 15 градусов. Однако песик Александра Лукашенко очень переживал за хозяина: белый шпиц Умка явно не понимал, что происходит, и заливался встревоженным лаем.

В России традиции окунаться в иордань — прорубь, обычно крестообразной формы, которую вырубают для водоосвящения на Крещение Господне — последовали тысячи верующих. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого цитирует ТАСС, уточнил, что температура воды в прорубях во всех российских регионах составляет один-четыре градуса.

Москва также подготовилась к Крещению. В столице и по области обустроили более 250 специальных площадок, где верующие окунаются в иордани. Предусмотрены удобные спуски, теплые раздевалки, пункты обогрева. На всякий случай у прорубей для крещенских купаний организованы дежурства спасателей и медиков.

В Русской православной церкви напоминают, что окунание в прорубь на Крещение — это народный обычай, а не церковный. Верующих просят помнить о том, что далеко не всем по состоянию здоровья допустимо окунаться в прорубь. В Крещение важно сосредоточиться на духовной составляющей праздника, посетить богослужение в храме, принять освященную воду, не забывать о молитвах и добрых делах.