Адвокат Полины Лурье показала ключи от квартиры опозорившейся Ларисы Долиной

Сегодня, 19 января, состоялось так называемое принудительное выселение Ларисы Долиной из роскошной квартиры в столичных Хамовниках. С раннего утра к дому прибыли приставы, полицейские и понятые. Также присутствовали адвокат новой хозяйки жилья Полины Лурье Светлана Свириденко и адвокат певицы Мария Пухова.

После того, как приставы покинули здание и уехали, а также мимо журналистов прошел мастер по замкам, к представителям СМИ вышли официальные представители сторон. Адвокаты отметили, что выселение прошло мирно, а дверь открыли без взлома, передает Baza. Кроме того, Свириденко сообщила, что приставы убедились в том, что имущества Долиной в квартире больше нет. Артистка и ее близкие выписаны из квартиры, ключи переданы добровольно.

В подтверждение своих слов адвокат Полины Лурье продемонстрировала связку ключей, которую вытащила из сумочки. При этом Свириденко торжествующе улыбалась.

В Сети многочисленные пользователи высказали мнение, что справедливость наконец восторжествовала. Отметим, что Полина Лурье боролась за честно купленную квартиру Ларисы Долиной на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.