Минздрав расширил список анализов для женщин по ОМС

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) будет бесплатным для россиянок по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Исследование на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ вошло в первый этап диспансеризации для женщин 21-49 лет, пишет ТАСС на ссылкой на документ Минздрава России. Если тест даст положительный результат, то пациентку направят на жидкостную онкоцитологию.

ВПЧ - распространенная группа вирусов, которая передается половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками. Некоторые его штаммы могут вызвать рак, особенно шейки матки.

Ранее депутаты предложили разрешить тратить материнский капитал на стоматолога и ортодонта для мамы в государственных и муниципальных медицинских организациях, финансируемых в системе ОМС.