Дания пригрозила отобрать у России землю под зданиями посольства

Власти Дании угрожают отобрать часть территории, на которой расположены здания российского посольства. Об этом рассказал во вторник, 20 января, посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Как подчеркнул дипломат, из-за репрессивных решений датских властей уже в разы сокращена численность российской дипломатической миссии и прекращена работа торгпредства. Существенно ограничена деятельность Российского центра науки и культуры.

Мало того, из мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российского посольства. Крайне осложнено решение практических вопросов, включая получение аккредитации и ее продления для наших сотрудников, предоставление доступа к банковским услугам, проведение ремонтных работ, технического обслуживания машин и инженерного оборудования, посетовал Барбин в интервью ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что диалог и контакты с Европой были свернуты "отнюдь не по нашей вине". Однако, отметил президент, хочется верить, что со временем Россия и европейские государства вернутся к конструктивному общению при взаимном уважении.

На этом фоне сильное удивление вызвала инициатива президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на встречу стран — участниц "Группы семи" (G7), которая может состояться в Париже. Российские власти пока никак не комментировали это предложение.