Опубликованы кадры с трехсторонней встречи России, США и Украины

23 января в Абу-Даби прошел первый раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины по мирному урегулированию украинского кризиса.

К настоящему времени переговоры уже завершены, однако украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, сообщил, что встреча была продуктивной и продолжится завтра.

Источник ТАСС передает, что стороны встречи по Украине в Абу-Даби доложат промежуточные итоги в столицы.

Владимир Зеленский ранее заявил, что речь идет о параметрах прекращения войны.