МИД Украины раскрыл схему подписания мирных документов с Россией и США

В рамках урегулирования конфликта на Украине планируется подписать два отдельных мирных соглашения. Об этом рассказал во вторник, 27 января, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует украинское издание "Политика Страны", Украина подпишет с Соединенными Штатами мирный план, который на данный момент включает 20 пунктов. Затем отдельно США подпишут другой документ с Россией.

Сибига подчеркнул, что подписей представителей Евросоюза под этими документами не будет.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский в контексте мирного урегулирования потребовал "четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, полностью определенные обязательства и возможности для восстановления Украины и, конечно, реальные перспективы достойного завершения этой войны".

После переговоров России, Украины и США, которые состоялись в Абу-Даби 23-24 января, пока известно мало подробностей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что пока "это начало работы", а "фрагментарно обсуждать какие-то пункты повестки было бы неверно".

При этом американский лидер Дональд Трамп выступил с очень оптимистичным прогнозом, заверив, что урегулирование конфликта на Украине находится уже "на подходе". Однако и он не стал вдаваться в детали.