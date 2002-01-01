В Москве прощаются с ведущим и режиссером Александром Олейниковым

Сегодня, 28 января, в траурном зале Троекуровского кладбища началось прощание с известным режиссером, продюсером, ведущим Александром Олейниковым. С самого утра на траурное мероприятие прибыли близкие, друзья, коллеги шоумена. Так, отметился на прощании генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В зале множество цветов: белые розы, лилии, гвоздики. Для многих смерть Александра Олейникова стала полной неожиданностью и сразила буквально наповал. В Сети появились первые фотографии с печальной церемонии.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Напомним, Александр Олейников умер 24 января. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Олейникову было 60 лет.

Он работал в основном на телевидении. Начинал карьеру в Московской редакции ЦТ, потом перешел на канал МТК. Известен по многим проектам на канале ТВ-6: вел передачи "Мое кино", "Моя звезда", "Моя история", "Ваша музыка".

В 2002 году перешёл на канал "Россия", где стал руководителем нескольких телепроектов. С 2006 по 2012 год занимал должность генерального продюсера телеканала "ТВ Центр".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>