В Кремле раскрыли состав делегации на переговорах в Абу-Даби

Россию на предстоящих переговорах в Абу-Даби представит та же делегация, что и в прошлый раз.

Российских переговорщиков возглавит начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

23 и 24 января в ОАЭ состоялись два раунда трехсторонних переговоров по Украине. Второй раунд должен был пройти 1 февраля, но него перенесли на 4-5 февраля из-за стыковки графиков.

Украину представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, а США – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее Уиткофф заявил, что в Белом доме воодушевлены тем, как Россия работает над достижением мира в украинском конфликте.