Лавров указал на попытки вытеснить российские компании из Венесуэлы

Российские компании в Венесуэле столкнулись с помехами и давлением. Об этом рассказал в четверг, 5 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал RT, "вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании пытаются из Венесуэлы убрать".

Это стало очевидно после того, как американские военные и спецслужбы похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро под предлогом борьбы с наркотрафиком, а в действительности — чтобы получить доступ к венесуэльской нефти.

После событий в Венесуэле Кремль заявил, что Россия поддерживает постоянные контакты с руководством Венесуэлы по дипломатическим каналам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что у Москвы и Каракаса имеется целый ряд совместных проектов, в продолжении которых заинтересованы обе стороны.

Тем временем зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев изложил свой взгляд на "циничный вызов для всей системы международных отношений", брошенный Соединенными Штатами операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Российский политик отверг попытки Вашингтона оправдаться тем, что сегодня и "другие так делают", как и сравнение со специальной военной операцией на Украине.