Швейцария пообещала России безопасный пролет на переговоры в Женеве

Швейцария обязуется обеспечить безопасность пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве. Об этом рассказал в понедельник, 16 февраля, осведомленный источник.

По словам собеседника ТАСС, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций на переговоры, которые запланированы на 17-18 февраля.

Ранее Министерство иностранных дел Швейцарии, готовясь принять переговорщиков, заявило, что поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине, а потому "постоянно предлагает свои добрые услуги".

Тем временем американский лидер Дональд Трамп заявил, что предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому надо действовать, иначе он упустит отличную возможность заключить мирное соглашение с Россией. Президент США отмечал, что Россия действительно "хочет заключить сделку" и настроена на диалог.