Светлана Пермякова осунулась, но довольна: "Люблю каждую свою морщинку"

Светлана Пермякова в последнее время изменилась до неузнаваемости. От той пышки, известной по КВН и комедийному сериалу "Интерны", не осталось и следа. Популярная актриса недавно призналась, что скинула 22 килограмма.

Актриса рассказывала, что посетила эндокринолога и получила от специалиста советы по снижению веса. Светлана стала осознанно относиться к приемам пищи, и результат не заставил себя ждать.

Многочисленные поклонники в восторге от преображения Пермяковой. К своим 54 годам артистка подошла в великолепной форме. К слову, накануне, 17 февраля, она отметила день рождения. Однако закатывать грандиозный праздник именинница не стала, потому что находится на гастролях.

"Утро. Солнце. Кофе. И я — без макияжа, настоящая, живая, счастливая... Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь — вы делаете мои дни по-настоящему светлыми", - обратилась к фанатам Пермякова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

На свежей фотографии Светлана Пермякова запечатлена сидящей за столиком на фоне букета светлых гвоздик. Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Однако нашлись и такие фанаты, кто счел, что актриса уж очень сильно похудела и даже осунулась.

