SHAMAN у всех на виду встал на четвереньки и энергично поработал языком: впечатлительным не смотреть

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) находится на гастролях. С концертами артист прибыл в Сибирь. Разумеется, певец посетил и озеро Байкал.

В своем официальном телеграм-канале популярный певец опубликовал видео, как, встав на четвереньки, облизывает лед Байкала. "Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро Байкал на вкус... А это вкусно", - поделился впечатлениями довольный певец.

Интересно, что сам артист это видео подписал коротко: "18+". В Сети, кстати, неоднозначно отреагировали на эту публикацию. Пока одни комментаторы в пух и прах раскритиковали Ярослава, а некоторые даже высказали уверенность, что местные шаманы уже прокляли певца за то, что он якобы осквернил сакральное место, другие интернет-пользователи оценили по достоинству чувство юмора исполнителя.

Ранее продюсер Владимир Киселев высказал уверенность, что SHAMAN допустил серьезную ошибку. По его мнению, карьера артиста на волоске. "Если меня спросить, что произошло, я отвечу — количество пиара неадекватно количеству материала. Перекормили. То есть все читают, вот он всюду — на светских мероприятиях, в разных телешоу на федеральных каналах. А что послушать-то? Музыка-то где?" — заявил Киселев.

