Шаман пришел в восторг от того, как SHAMAN лижет Байкал: "Сексуальная магия!"

Российский певец SHAMAN в четверг взбудоражил медиа-пространство странным видео. Ярослав Дронов приехал на Байкал и решил полизать лед на камеру. Видео своего поступка исполнитель выложил в соцсеть.

Многие сочли действия Дронова слишком вызывающими и сексуальными. Сам певец сопроводил видео маркировкой 18+, как бы тоже намекая.

Поступок SHAMAN’a прокомментировал шаман (извиняемся за каламбур) Шонгома, в миру известный как руководитель Международной школы магии Владимир Орлов.

По его мнению, в случае с поступком певца речь идет о сексуальной магии, а она является положительной. Ничего плохого для самого озера от такого странного перформанса не будет.

"Это наоборот, только увеличивает силу Байкала. И человеку энергию придает. Человек и Байкал обмениваются между собой энергией. Это чистая PR-акция, так что ничего страшного", - сказал шаман в интервью "ТВ Центру".

По мнению шамана, важен не способ прикоснуться ко льду Байкала, а то, какая энергетика у человека. Плохо, если туристы приезжают с негативной энергией. Позитивная же наоборот увеличивает силу Байкала.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>