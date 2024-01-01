Климатолог предрек рост сугробов в Москве на 25 сантиметров

Высота снежного покрова в столичном регионе к концу XXI века может увеличиться дополнительно на 25 сантиметров. Об этом рассказал в пятницу, 20 февраля, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

Эксперт отметил, что в столичном регионе за последние 50 лет количество зимних осадков увеличилось в среднем на четверть. При этом в январе и декабре осадков выпадает несколько меньше, зато в феврале увеличение несколько больше, чем на четверть.

Кокорин предупредил, что некоторые зимы будут малоснежными, а ближе к концу века осадки, скорее всего, будут выпадать в виде дождей. В целом средняя температура зимы будет положительной, сообщает АГН "Москва".

Между тем в Москве обновленя рекорд высоты снежного покрова. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, на опорной столичной метеостанции ВДНХ зафиксирован снежный покров высотой 68 сантиметров. Прежний рекорд для 20 февраля составлял 64 сантиметра – до этой отметки сугробы вырастали в 1966, 1994 и 2024 годах.

К этому рекорду привел балканский циклон "Валли" из Адриатики, обеспечивший регионам Центральной России самый мощный снегопад в этом сезоне. Стихию в Москве встретили во всеоружии — с лопатами и коммунальной техникой. Машины прометали дороги еще ночью, рано утром за лопаты взялись дворники.