Генштаб раскрыл новую особенность боев в зоне СВО

Одной из особенностей боевых действий, которая проявилась в ходе специальной военной операции, стало появление зон сплошного огневого поражения. Об этом рассказал в пятницу, 20 февраля, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель Генерального штаба ВС России Сергей Рудской.

Как пояснил генерал-полковник в интервью газете "Красная звезда", под этим подразумеваются полосы "перед передним краем глубиной до 15 километров", в которых войска противника подлежат поражению в первую очередь.

Достижение этой цели обеспечивается за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения, рассказал Рудской. Это лишает врага возможности сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления.

Среди новых тенденций ведения боевых действий, которые наметились в ходе СВО, представитель Генштаба назвал значительный рост применения робототехнических комплексов. В частности, эффект от применения ударных дронов сопоставим с результатами огневого воздействия ствольной артиллерии.

Ранее западные эксперты обратили внимание на новую тактику боя, которую применили российские военные в сражениях у Северска и Красноармейска. ВС России захватывают воздушное пространство и проникают вглубь обороны украинских войск, проводя атаки небольшими группами.

Также на Западе отмечали, что Россия извлекла уроки из вооруженного конфликта с Украиной — благодаря этому российская армия была усовершенствована кардинальным образом. Это также помогает ВС России "готовиться к будущим высокотехнологичным конфликтам".