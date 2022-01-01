Россия не оставила без внимания претензии киевского режима на обладание ядерным оружием. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в заявлении, приуроченном к четвертой годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Как напомнила чиновница, соответствующие претензии были озвучены предводителем киевского режима Владимиром Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. Подобная нацеленность создавала реальные риски для России и стратегической стабильности в целом.

Кроме того, это заявление Зеленского подтверждало разрушение одной из трех основ украинской государственности – безъядерный статус, что обеспечило международное признание страны в начале 1990-х годов, говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.

Ранее специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл напомнил, что у Украины никогда не было своего ядерного оружия — это крайне неудобный факт для некоторых украинских политиков. Напоминание из Вашингтона последовало за заявлением Владимира Зеленского о "тупости" решения прежних властей Украины, вернувших ядерный арсенал России в 1994 году. Утративший легитимность украинский президент заявил, что так нельзя было поступать "ни с Украиной, ни с Европой".

Между тем в Госдуме предупредили, что если с Украины будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, российские военные могут ответить тактическим ядерным оружием, поскольку "есть закон философии в диалектике: переход количественных изменений в качественные".