В Госдуме объяснили, накажут ли за экстремизм пользователей Telegram Premium

Пользователи, оплатившие подписку Telegram Premium, могут не опасаться наказания по экстремистской статье, если мессенджер запретят в России. Об этом рассказал во вторник, 24 февраля, заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как подчеркнул политик в комментарии телеканалу "Звезда", даже если Telegram признают экстремистской компанией за нарушение российского законодательства и на этом основании запретят в России, "волноваться нашим гражданам абсолютно не о чем".

Свинцов пояснил, что если человек оплатил подписку или какие-то услуги в Telegram до его признания экстремистским сервисом, уголовного преследования можно не бояться, так как непосредственно до признания мессенджера экстремистским "все платежи будут абсолютно законными".

Коллега Свинцова Александр Ющенко подтвердил, что Роскомнадзор ведет диалог с администрацией Telegram и мессенджер удалил "определенные аккаунты". Однако диалог этот местами "шероховатый".

До того Андрей Свинцов в разговоре с "Парламентской газетой" заявил, что для снятия ограничений Telegram необходимо выполнить три условия, помимо удаления незаконного контента. По словам депутата, речь идет о создании российского юридического лица, хранении персональных данных россиян на территории страны и уплате налогов.

При этом в Роскомнадзоре подчеркивали, что Telegram должен самостоятельно пресекать нарушение российского законодательства — раскрытие персональных данных граждан России, появление сервисов "пробива", предоставление инфраструктуры доступа к украденной личной информации.