Соединенные Штаты добиваются прогресса в переговорах по украинскому урегулированию в контактах как с Россией, так и с Украиной. Об этом объявил в среду, 25 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам американского политика, "мы добиваемся прогресса, я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами".

Вэнс пообещал, что "мы просто продолжим работать над этим", тем более что президент США Дональд Трамп испытывает "определенный оптимизм" относительно перспектив завершения военных действий на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта, однако "мы не отдадим Донбасс". Киев не пожелал и отказываться еще от ряда своих требований, несмотря на их явную нереалистичность.

Между тем лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй заявил, что у американских властей есть способ прекратить конфликт на Украине всего за сутки — выдвинув ультиматум главе киевского режима. Если Владимир Зеленский откажется выполнять требования Соединенных Штатов, Гэллоуэй сулит ему судьбу итальянского диктатора Бенито Муссолини.