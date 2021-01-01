Кремль высказался о телефонном разговоре Путина и Трампа

В графике российского лидера Владимира Путина сейчас не значится разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал вечером среды, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за публикациями о телефонной беседе Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Зачастую такие созвоны предшествовали общению президентов России и США. Однако Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в настоящее время разговор Путина и Трампа не планируется.

Тем временем советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил, что глава киевского режима общался по телефону с Трампом — этот разговор уже завершился. Детали не приводятся.

Ранее вскрылась неожиданная информация о звонке предшественника Трампа в Белом доме Джо Байдена Владимиру Путину. Оказалось, что пожилого американского политика в 2021 году настолько напугали данные разведки, что он в панике позвонил в Кремль.