Еще одна страна НАТО задумалась о размещении ядерного оружия

Швеция не исключает вероятность размещения на своей территории ядерного оружия в случае потенциального военного конфликта. Об этом рассказал в пятницу, 27 февраля, министр обороны королевства Пол Йонсон.

Как отметил политик в эфире радиостанции Sveriges Radio, "в случае войны мы, конечно же, будем готовы ко всему, что может обеспечить выживание и безопасность Швеции".

При этом российский посол в Швеции Сергей Беляев назвал поразительным кардинальное изменение тональности Швеции в отношении ядерного оружия. Дипломат напомнил, что до начала 1970-х годов Швеция имела свою ядерную программу, но отказалась от нее после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Шведы десятилетиями поддерживали реноме ярых борцов за ядерное разоружение и нераспространение, что идет вразрез с нынешними заявлениями.

Примечательно, что двумя годами ранее Йенс Столтенберг, занимавший тогда пост генерального секретаря НАТО, уверял, что Североатлантический альянс не планирует расширять географию размещения ядерного оружия. Этот комментарий последовал за официальным завершением процедуры присоединения Швеции к военному блоку.

Тем временем на Западе предупредили, что уже в ближайшее десятилетие сдерживающий потенциал европейского ядерного оружия будет сведен к нулю, поскольку Россия получит возможность перехватывать ядерные ракеты из Европы.