В Совфеде призвали ввести специальный правовой режим для мигрантов

Приезжающие в Россию иностранцы должны вносить свою лепту в жизнь российского общества и не быть исключительно потребителями. Об этом рассказал в пятницу, 27 февраля, сенатор Андрей Клишас.

Как отметил член Совета Федерации в комментарии радио Sputnik, мигранты "должны приезжать жить вместе с нами, а не вместо нас". Если люди из других стран хотят проживать в России, "это не значит, что их надо посадить на шею нашей социальной инфраструктуры".

Сенатор предложил создать специальный правовой режим для таких мигрантов, чтобы они, наравне с россиянами, помогали поддерживать достойный уровень жизни в России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что России не нужны новые граждане, которые занимают по отношению к нашему государству исключительно потребительскую позицию. Мигранты, желающие жить в России, обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважительно относиться к культуре и вере страны, в которую приехали.

Между тем в Роспотребнадзоре предупредили, что мигранты могут создавать угрозу с точки зрения эпидемической ситуации. Особую актуальность приобретают риски завоза паразитарных заболеваний иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию, в том числе для трудовой деятельности.