Макрон приказал увеличить французский ядерный арсенал

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция увеличит свой ядерный арсенал.

"Я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Мы не будем сообщать данные о количестве нашего ядерного арсенала", - сказал президент.

Ранее стало известно, что Швеция не исключает вероятность размещения на своей территории ядерного оружия в случае потенциального военного конфликта. Об этом рассказал министр обороны королевства Пол Йонсон. По его словам, "в случае войны мы, конечно же, будем готовы ко всему, что может обеспечить выживание и безопасность Швеции".

А вот Германии не следует задумываться о собственном ядерном оружии, объявил канцлер Фридрих Мерц. Подробности - в статье "ТВ Центра".