"Выражена серьезная обеспокоенность": Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, "с обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта на Ближнем Востоке".

Собеседники обратили внимание на то, что ведущиеся боевые действия чреваты катастрофическими последствиями.

Тем зона ближневосточного конфликта неуклонно расширяется. Подробности - в репортаже "ТВ Центра".