"Аэрофлот" начинает вывозные рейсы из ОАЭ

"Аэрофлот" с 3 марта начнет выполнять вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила пресс-служба компании. "

3 марта планируется выполнение трех рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ:SU525 Дубай (DXB) - Москва (SVO) - рейс с увеличенной провозной емкостью; SU525D Дубай (DXB) - Москва (SVO);SU531 Абу-Даби (AUH) - Москва (SVO) - рейс с увеличенной провозной емкостью",- сказано в сообщении.

На вывозных рейсах из ОАЭ в первую очередь будут отправляться пассажиры от 28 февраля и далее.

