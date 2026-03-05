В 2027 году маткапитал может превысить миллион рублей

Размер материнского капитала может превысить миллион рублей в 2027 году.

Такое возможно, если темпы повышения размера выплат останутся на текущем уровне, заявила РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

Повышение маткапитала до одного миллиона рублей будет иметь символическое значение в условиях усиления господдержки семей с детьми, уверена эксперт.

В феврале 2026 года материнский капитал проиндексировали на 5,6%. В настоящий момент сумма выплаты на первого ребенка составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка – 235 тысяч рублей. Если семья не получала маткапитал при рождении первого ребенка, то при появлении второго ей выплатят 963 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что женщина спокойно может родить троих детей до 27 лет, а дальше –"от души еще до 47 лет".