Иран отрицает запуск ракеты по Турции

Вооруженные силы Ирана не запускали ракеты в сторону Турции.

Тегеран уважает суверенитет соседа, заявили в Генштабе исламской республики.

"Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет соседней и дружественной Турции и отрицают любой запуск ракеты в сторону этой страны", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны Турции заявило о перехвате баллистической ракеты, предположительно, запущенной из Ирана. Погибших и пострадавших нет.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил протест главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Анкара заявила, что оставляет за собой право ответить на любое проявление враждебности в ее сторону.