Лавров: дух Анкориджа испаряется

Атмосфера переговоров между Россией и США в Анкоридже была позитивной, но сейчас его дух испаряется.

Во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа было достигнуто понимание на основе предложений Вашингтона, но сейчас все достигнутое рассыпается, заявил глава МИД Сергей Лавров. Россия по-прежнему придерживается пониманий, которые были выработаны в ходе саммита на Аляске.

"Дух – это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется", - сказал министр в ходе посольского круглого стола об украинском урегулировании.

Ранее в Кремле заявили, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, — краеугольные, но именно они способны привести к урегулированию украинского кризиса.