Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов евро

Задержание украинских инкассаторов, перевозивших деньги неизвестного происхождения, вызвало панику в Киеве.

Сам инцидент стал для Венгрии "проблемой национальной безопасности", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Среди украинцев разразилась заметная паника, после того как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию", - отметил политик (цитата по РИА Новости).

Сийярто связал перевозку денег с возможным вмешательством Киева в парламентские выборы.

Ранее Киев обвинил Будапешт в захвате заложников, хищении и государственном терроризме. Украина потребовала немедленного освобождения семерых своих граждан – инкассаторов, которые перевозили в Венгрии деньги и ценности между банками через Австрию.

Власти Венгрии, в свою очередь, подозревают украинцев в связи с мафиозными структурами и требуют объяснений в связи с перевозкой по стране крупных сумм денег и ценностей.