ФСБ задержала двух агентов военной разведки Украины

Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые собирали для Киева данные о российских военных объектах.

По заданию куратора злоумышленники 2004 и 1989 годов рождения передавали сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей в Московской, Тульской и Тверской областях, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанные заключены под стражу. Им грозит пожизненный срок.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму – его намеревались подорвать в машине.