Количество украинских беспилотных летательных аппаратов, сбитых при попытках атаковать Москву в ночь на понедельник, 16 марта, достигло 38. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказал Сергей Собянин в своем MAX-канале, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне украинские националисты также активно пытались атаковать российские регионы беспилотниками. Так, с утра 14 марта над разными субъектами Федерации было сбито 317 украинских БПЛА. Росавиация сообщала, что в аэропортах столичного авиаузла вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал эффективность системы ПВО вокруг Москвы. Полученный опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны. Политик также напомнил о существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты от беспилотников.