Разговоры о нормализации отношений с Россией сигнализируют о слабости Европы. Такое заявление сделал в воскресенье, 15 марта, бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.

Как заявил дипломат, которого цитирует Euractiv, рассуждения о возможности налаживания отношений между европейскими странами и Москвой "шлют сигнал слабости и подрывают европейское единство, которое нам сейчас нужно как никогда".

Прево потребовал от стран Европы продолжить оказывать экономическое давление на Москву, поскольку это якобы сформирует условия для "заслуживающих доверия переговоров".

Ранее источники рассказали, что советники французского президента потерпели крах в ходе февральских попыток убедить Россию выделить европейцам место за столом переговоров по урегулированию на Украине. Кремль дал гостям из Парижа жесткий отпор и продемонстрировал "исключительную несговорчивость".

Большой резонанс на Западе вызвало заявление российского лидера Владимира Путина о том, что "европейские подсвинки" пытались поживиться на развале России, однако у них ничего не вышло. Глава государства напомнил, что в Европе питали тщетные надежды разрушить нашу страну за короткое время.