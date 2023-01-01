13-летняя Алиса Теплякова получила второй за месяц диплом о высшем образовании

Алиса Теплякова, которую в СМИ называют девочкой-вундеркиндом, получила второй диплом о высшем образовании за последний месяц. О получении заветной корочки сообщил отец 13-летней выпускницы в своих социальных сетях.

Евгений Тепляков выложил видео с названием "Поздраляем?" (орфография автора сохранена, - прим. редакции), в котором показал документ о присвоении Алисе квалификации "Психолог". Судя по фотографии самого диплома, девочка и в этот раз не смогла защититься на отлично.

"Вот такая история у нас получилась. Алиса у нас психолог. Мы ее поздравляем. Ура", - сказал в видео Евгений.

Название вуза Тепляков не указал, ранее в СМИ писали, что Алиса вероятно учится в негосударственном Московском международном университете. Другие подробности получения 13-летней девочкой высшего образования ее отец не привел.

Это уже второй диплом о высшем образовании, который получила 13-летняя Алиса Теплякова. Ранее "ТВ Центр" первым сообщил о получении девочкой диплома педагога-психолога в РГГУ. Алиса претендовала на красный диплом, однако на защите получила отметку "хорошо".

Выпускную работу девочка писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет. На защиту Теплякова пришла в сопровождении мамы. У комиссии к тексту Алисы возникло много вопросов, отвечая на которые девочка говорила неуверенно. Научный руководитель дипломной работы отметил, что ей сложно оценить личное участие Тепляковой в создании текста "из-за высокой вовлечённости в процесс законных представителей".

В РГГУ Алиса Теплякова перевелась сразу на второй курс осенью 2023 года и училась по ускоренной программе дистанционно, рассказали источники ТВЦ. Это позволило ей получить диплом всего за 2,5 года.