50 тысяч в час и люди в очередь выстраиваются: отец похвастался заработками 13-летней Алисы Тепловой

Получившая диплом психолога 13-летняя Алиса Теплякова уже проводит платные консультации.

Одна сессия с Алисой стоит 50 тысяч рублей, желающих попасть к ней очень много – это и взрослые, и дети, заявил News.Ru отец девочки Евгений Тепляков.

"Квалификация ей позволяет. Знания ей позволяют", - сказал он.

При этом Тепляков-старший подчеркнул, что у его дочери нет острой необходимости работать, так как семья ни в чем не нуждается. Главная задача Алисы – это учеба.

"Как вы понимаете, работать "за хлеб" у Алисы необходимости нет, мы можем себе позволить никого на работу не выпихивать", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Алиса Теплякова получила второй диплом о высшем образовании за последний месяц. Теперь в коллекции у девочки диплом педагога-психолога в РГГУ по направление подготовки "44.03.02 Психолого–педагогическое образование" и психолога по направлению подготовки "37.03.01 Психология". Во втором случае название вуза неизвестно. СМИ предполагают, что речь идет о негосударственном Московском международном университете.