Задержан третий фигурант резонансного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы

Представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании третьего фигуранта резонансного уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы 13 марта - это 17-летний студент одного из столичных колледжей.

Похищенные из сейфа потерпевшей денежные средства ему передала 22-летняя москвичка, ранее тоже задержанная. Именно она подобрала деньги и другие ценности, которые сбросил из окна основной фигурант – 20-летний футболист Даниил Секач.

Студент колледжа затем отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы. Его личность сейчас устанавливается.

Ранее футболист "Урала-2" признался, что попал под влияние телефонных мошенников.