Пугачева обратилась к Волочковой после операции: "Ты не можешь..."

Анастасия Волочкова в конце февраля вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома. Однако выступать балерина не прекратила. Она продолжает давать благотворительные концерты, несмотря на то, что недавно перенесла операцию.

В новом интервью балерина сообщила, что ее поддержала Алла Пугачева. Узнав о том, что происходит с Анастасией, Примадонна связалась с ней.

"Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком. После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остается человеком. И когда я Алле Борисовне сообщила, что уже вышла на сцену, хотя и месяца не прошло после моей операции, она мне сказала: "Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя". И в этом мы с ней похожи", - сообщила Волочкова Starhit.

А вот ни мать, ни дочь не отреагировали на проблемы Волочковой со здоровьем. По словам артистки, Тамара Владимировна и Ариадна знали об операции, но не связались с ней и даже не навестили. "Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего", - ранее жаловалась Анастасия.

Напомним, что у Волочковой с родственницами непростые отношения. Ранее балерина рассказывала, что мать ей завидовала и вмешивалась в личную жизнь. С дочерью Анастасия тоже практически не общается. Артистка не одобрила мужа Ариадны и перед свадьбой публично его критиковала.

