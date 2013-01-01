Кристина Асмус показала свадебное платье: глаз не отвести

Уже несколько месяцев Кристина Асмус намекает, что счастлива в любви. Популярная актриса то и дело публиковала в своих соцсетях фотографии, на которых был запечатлен ее возлюбленный исключительно со спины или в таких ракурсах, когда сложно или и вовсе невозможно разглядеть лицо.

Однако недавно артистка наконец обнародовала личность избранника. Любимым мужчиной Асмус оказался 41-летний оператор Валерий Махмудов. Он работал над такими проектами, как "Жена олигарха", "Мужу привет", "Ёлки 11", "Игра навылет" и другими. К слову, впервые Кристину Асмус и Валерия Махмудова заметили еще весной прошлого года. Затем они попали в поле зрения журналистов летом, когда посетили кинопремьеру.

А теперь в Сети стали распространяться слухи о свадьбе Кристины. Повод дала сама актриса. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Асмус выложила видео, на котором предстала в свадебном платье. Многочисленные подписчики ахнули и рассыпались в комплиментах.

Некоторые фанаты немедленно стали строить догадки, подозревая, что таким образом Кристина Асмус намекнула на то, что вышла замуж. Впрочем, другие подписчики сочли, что актриса просто предстала в новом образе, который подразумевает примерку наряда, похожего на подвенечный.

Напомним, что Кристина Асмус была замужем лишь раз. В 2013 году звезда комедийного сериала "Интерны" сочеталась браком с юмористом Гариком Харламовым. В 2014 году артистка родила ему дочь Анастасию. Однако спустя шесть лет пара оформила развод.

